Vollsperrung auf der A1: Schwertransport kollidiert mit neuer Brücke

Was wäre das für ein Desaster gewesen: In der Nacht zu Samstag hat auf der A1 sich der Fahrer eines Schwertransports verschätzt und mit seinem Gespann das Gerüst der erst kürzlich aufgehängten und neuen Brücke der querenden B5 touchiert – es gibt allerdings auch gute Nachrichten.

Denn: „Nur das Gerüst ist in Mitleidenschaft geraten“, so ein Polizeisprecher zur MOPO. „Nicht die Brücke an sich.“ Nur das Gerüst, auf dem Bauarbeiter werkeln, müsse erneuert werden. Wäre die Brücke beschädigt worden – nicht auszumalen, was das für Konsequenzen gehabt hätte, für den Bau wie für den Verkehr.

A1-Sperrung in Hamburg: Schwertransport touchiert neue B5-Brücke

Zwischen 3 und 6 Uhr musste die A1 in südlicher Richtung zwischen Öjendorf und Billstedt komplett gesperrt werden.

Der Verkehr wurde umgeleitet, Stau gab es „so gut wie gar nicht“, so ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. (dg)