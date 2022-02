In Wilhelmsburg ist am Montagabend ein 21-jähriger Mann mit seinem Mercedes an der Polizei vorbeigerast. Als die Beamten die Verfolgungsjagd aufnahmen, versuchte der Raser zu flüchten – später sogar zu Fuß.

Laut Angaben der Polizei wurde die Beamten auf der B75 auf den Mann aufmerksam. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab, dass der Fahrer mit 200 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war. Zudem überfuhr er eine rote Ampel in Richtung Otto-Brenner-Straße, nötigte andere Verkehrsteilnehmer mittels Lichthupe ihm den Weg freizumachen und überholte sie auf dem rechten Standstreifen.

Hamburg: Wilde Verfolgungsjagd in Wilhelmsburg

Als die Einsatzkräfte Blaulicht und Martinshorn einschalteten, wurde es noch gefährlicher. Der Raser flüchtete über die Otto-Brenner-Straße bis in den Karl-Arnold-Ring. Laut Polizeiangaben fuhr er dabei äußerst rücksichtslos. Eine ihm entgegenkommende Autofahrerin konnte einen Unfall nur durch ein

reaktionsschnelles Ausweiches auf den Gehweg verhindern.

Im Karl-Arnold-Ring verließ der Raser den Mercedes und flüchtete zu Fuß durch eine Tiefgarage hindurch auf ein Trainingsgelände. Hier konnte der 21-Jährige schließlich festgenommen werden. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des verbotenen Straßenrennens und der Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Nummer lautet: (040) 4286-53961.