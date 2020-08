Vollgas-Crash in Hamburg: Auto rammt Transporter – Fahrer im Krankenhaus

Harburg -

An der Neuländer Straße Ecke Schlachthofstraße in Hamburg ist am Samstagvormittag ein Transporter zur Seite gekippt, nach dieser von einem goldenen Auto gerammt worden war. Die Straße wurde gesperrt, ein Mann kam ins Krankenhaus.

Und zwar der Fahrer des Transporters, der vermutlich gar nicht wusste, wie es um ihn geschah: Denn nach ersten Polizei-Erkenntnissen fuhr der Pkw-Fahrer bei Rot und dann mit wahrscheinlich überaus hoher Geschwindigkeit in die Seite des Transporters – so ungünstig und hart, dass das tonnenschwere Fahrzeug zur Seite kippte.

Hamburg: Auto fährt in Seite von Transporter – der kippt zur Seite

Laut eines Reporters vor Ort sei der Autofahrer, kurz bevor es zum Crash kam, bei einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Die Polizei konnte das bisher nicht bestätigen. (dg)