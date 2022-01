Ein rätselhaftes Verbrechen: Zwei Männer sind am Silvestertag von einem Unbekannten in Eppendorf mit einem Cuttermesser angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Die Hamburger Polizei sucht Zeugen.

Die späteren Opfer (56, 49) stehen gegen 17 Uhr an einer Bushaltestelle am Eppendorfer Marktplatz, als sie ein laut Polizei unbekannter Mann anspricht. Später werden sie ihn als etwa 35 bis 55 Jahre alt und um die 1,85 Meter groß beschreiben. Er ist kahl, trägt einen Vollbart und einen grauen, knielangen Mantel. Er sucht das Gespräch zum Duo.

Hamburg: Männer mit Messer im Gesicht verletzt – Krankenhaus

„Im weiteren Verlauf griff er die zwei Männer mutmaßlich mit einem Cuttermesser an und verletzte beide damit im Gesicht“, teilt ein Polizeisprecher später mit. Als einer von ihnen verletzt zu Boden stürzt, soll der Täter noch nach ihm getreten haben. „Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung“, so der Sprecher weiter.

Sanitäter der Feuerwehr behandeln die Verletzten, die kurz darauf ins Krankenhaus gebracht werden. Dort werden sie operiert. Während der 56-Jährige das Krankenhaus danach wieder verlassen darf, wird sein Begleiter stationär aufgenommen. Derweil fahndet die Polizei nach dem Täter. Die Suche wird letztlich aber erfolglos abgebrochen.

Die örtliche Kripo (LKA 133) übernimmt noch an Silvester die Ermittlungen. Die Hintergründe der Attacke sind bisher noch völlig unklar. Die Beamten suchen dringend Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)