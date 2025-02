Unfall am Hamburger Flughafen: Kind in Klinik – Frau eingeklemmt

Schwerer Unfall am Hamburger Flughafen: Auf der Langenhorner Chaussee sind am Freitagabend zwei Autos miteinander kollidiert. Vier Menschen wurden dabei verletzt, darunter ein Kind.

Laut Polizei kam es um kurz vor 21 Uhr im Kreuzungsbereich zur Flughafenstraße zu der Kollision zwischen einem Kleinwagen und einem „Miles“-Mietauto. In dem Kleinwagen befanden sich eine ältere Frau und ein Kind. Die Frau musste von der Feuerwehr befreit werden, sie war in dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie und das Kind kamen in eine Klinik.

Bei Hamburger Flughafen: Stau nach Unfall

In dem „Miles“-Auto saßen insgesamt vier Personen, von denen zwei leichtere Verletzungen erlitten. Sie wurden an der Unfallstelle versorgt und lehnten den weiteren Angaben nach eine Fahrt ins Krankenhaus ab.

Die Polizei sperrte den Unfallort, die Arbeiten zogen sich mehrere Stunden hin. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und half dabei, die Trümmerteile zu beseitigen. Der Verkehr wurde in der Zeit umgeleitet, es kam zu größeren Staus.

Die Ursache der Kollision ist noch unklar. Unfallermittler der Polizei wollen den Ablauf nun rekonstruieren. Geprüft wird auch, ob eines der Fahrzeuge bei Rot in die Kreuzung einfuhr. (dg)