Bei einen Unfall in Nettelnburg gab es am Samstagmittag vier verletzte Personen – eine davon schwer. Zwei Autos waren an einer Kreuzung zusammengekracht. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Rettungswagen an. Der Notarzt wurde mit einem Hubschrauber eingeflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr an der Einmündung Nettelnburger Landweg Ecke Henriette-Herz-Ring. Hier kollidierten die zwei Fahrzeuge – warum, ist noch unklar. Einer der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Dach geschleudert. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Rettungskräften an.

Rettungshubschrauber in Hamburg im Einsatz

Wie der Lagedienst der Polizei bestätigte, soll es bei dem Unfall vier Verletzte gegeben haben. Alle Personen kamen in eine Klinik, eine von ihnen unter Begleitung eines Notarztes. Der Bereich um die Unfallstelle wurde gesperrt. Ein Sachverständiger wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergang hinzugezogen.