Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag vier Teenager vorläufig festgenommen. Die Jugendlichen hatten versucht in einen Kiosk in Fuhlsbüttel einzubrechen, scheiterten jedoch an der Tür. Der Besitzer war über eine Software auf seinem Smartphone auf den Einbruch aufmerksam geworden.

Der Betreiber eines Kiosks in der Flughafenstraße meldete sich gegen 2 Uhr bei der Polizei. Er gab an, dass versucht werde, in seinen Laden einzubrechen. Eine spezielle Software auf seinem Smartphone hätte ihn alarmiert.

Polizei fasst mutmassliche Täter nahe des Tatort

Mehrere Streifenwagen rückten zur angegebenen Adresse aus. In der Nähe des Tatorts trafem die Beamten vier Jugendliche (14, 15, 16 und 16 Jahre alt) antreffen, auf die die vom Kioskbetreiber abgegebene Beschreibung passte. Alle vier wurden vorläufig festgenommen und später dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben.