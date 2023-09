Streifenwagen und Hubschrauber im Einsatz – was war in der Hamburger City los?

Ein Großaufgebot an Peterwagen raste am Donnerstagnachmittag in die Neustadt. Über Planten un Blomen kreiste der Polizeihubschrauber. Beamte suchten die nähere Umgebung ab. Was war da los?

Gegen 16.30 Uhr war das Geheul von Martinshörnern rund um die ehrwürdige Handwerkskammer zu hören. Von allen Seiten rasten Streifenwagen heran. Der Holstenwall glich einem Blaulichtmeer. Dann knattern in der Luft. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ kreiste über das Gebiet und über die Parkanlage Planten un Blomen.

Fahndung in Planten un Blomen

Nach gut einer Stunde setzten sich die Beamten wieder in ihre Autos und fuhren davon. Auf MOPO-Nachfrage beim Lagedienst der Polizei kam heraus: Über den Notruf sei gemeldet worden, dass sich mehrere Jugendliche in dem Gebiet zusammengerottet hätten. Eine Auseinandersetzung soll laut dem Anrufer bevor gestanden haben.

Laut dem Lagedienst sei bei Eintreffen der diversen Einsatzkräfte keine Spur von größeren Jugendgruppen zu sehen gewesen. Erst recht nicht von einer Schlägerei. Man habe in dem Bereich großflächig gefahndet. Jedoch ohne Ergebnis.