Zwei durch Messerstiche verletzte Männer und ein Angreifer auf der Flucht: So lautete bisher die Erkenntnis von Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Fall am Eppendorfer Stieg (Winterhude) vom vergangenen Freitag. Mittlerweile sieht die Sachlage anders aus. Die Mordkommission (LKA 41) prüft auch ein anderes mögliches Szenario: Der mutmaßliche Täter Michael K. könnte sich nur gewehrt haben. War es ein Hinterhalt?

Passanten hatten Freitagabend gegen 20 Uhr zwei Männer (22 und 23 Jahre alt) auf dem Gehweg liegend gefunden. Einer hatte einen Stich in den Rücken erlitten, musste notoperiert werden und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Der andere, der 23-Jährige, wurde am Fuß verletzt. Ärzte behandelten auch ihn im Krankenhaus.

Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg: War es nur Notwehr?

Mit mehr als 20 Streifenwagen fahndeten Beamte nach dem flüchtigen, zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Täter. Am Ende ohne Erfolg. Schon da gingen die Beamten davon aus, dass sich die Beteiligten untereinander kennen.

Michael K. (23) war vom Tatort geflüchtet und zunächst untergetaucht. Auch er wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Gegenüber seiner Anwältin stellt er die Situation aber anders dar. Demnach sei er überfallen und angegriffen worden, mindestens zehn Männer hätten auf ihn gewartet. Er habe sich nur wehren wollen, habe bei der Rangelei nach einem Messer gegriffen, das einer der Angreifer fallen ließ. Zu den Hintergründen schweigt er. Nach MOPO-Informationen soll es aber um Drogengeschäfte gegangen sein.

K. wuchs in schwierigen Verhältnissen auf: Sein Vater war, so erzählen es enge Bekannte der Familie, ihm und seiner Mutter Anna K.* gegenüber handgreiflich. 2009 liefen Mutter und Sohn weg, kamen zunächst bei Freunden unter. Sie standen vor dem Nichts. Ihr Mann zahlte keinen Unterhalt, erzählt Anna K., sie war verzweifelt. Ihr Sohn rutschte in dieser Zeit ab, geriet an die falschen Freunde und fing an, Drogen zu nehmen. Später baute er sogar welche an.

Anna K. zog um. Von Allermöhe ging es nach Eilbek, später nach Winterhude zum Eppendorfer Stieg, wo die Mutter noch immer wohnt. Öfter war die Polizei wegen ihres Sohnes bei Anna K. zu Hause, einmal wegen einer kleinen Marihuana-Plantage. „Er versuchte, davon wegzukommen, kam aber immer wieder in Kontakt mit Drogen.“

An besagtem Abend war K. bei seiner Mutter zu Besuch. Seine Freundin war bei ihm. Im Treppenhaus sei er dann in den Hinterhalt geraten.

RUEGA Rechtsanwältin Ina Franck vor dem Stafjustizgebäude in Hamburg. Rechtsanwältin Ina Franck vor dem Stafjustizgebäude in Hamburg.

Nach dem Gespräch mit seiner Anwältin wollte Michael K. seine Verletzungen in dem Institut für Rechtsmedizin am Butenfeld (Eppendorf) dokumentieren lassen. Dort wurde er von der Kripo-Ermittlern am Montag gestellt und festgenommen. „Er wollte sich danach sowieso stellen. Das war mit mir besprochen“, so Ina Franck, die Anwältin des Mannes, zur MOPO. „Er wollte von sich aus der Polizei den Sachverhalt aus seiner Sicht erläutern.“ Am selben Tag wurde er von den Beamten noch zweieinhalb Stunden verhört, später wieder entlassen.

Hamburger Polizei ermittelt in verschiedene Richtungen

Unklar sind nun die genauen Hintergründe und der Ablauf der Tat. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in alle Richtungen. Ein Polizeisprecher: „Es wird unter anderem geprüft, ob sich der 23-Jährige gegen Angriffe aus der Personengruppe verteidigt hat.“

Wie die MOPO erfuhr, werden zwei Akten geführt. In beiden Fällen geht es um versuchten Totschlag. Wenn sich herausstellt, dass beide Seiten in Notwehr gehandelt haben, kann es durchaus sein, dass niemals Anklage in dem Fall erhoben wird. Anna K.: „Ich bin einfach froh, dass mein Sohn nicht als Mörder gehandelt wird.“ Michael K. war als Erwachsener strafrechtlich bisher noch nicht in Erscheinung getreten.