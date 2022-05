Nach Messer-Attacke: Mann floh nackt über Hamburger Dächer – Verhaftung in Paris

Ein Mann soll im Oktober vergangenen Jahres bei einem Streit in Bramfeld seiner Freundin mehrere Messerstiche zugefügt haben, dann nackt über die Dächer des Wohnhaus-Komplexes an der Stefan-Zweig-Straße geflüchtet sein. Nun ist der mutmaßliche Täter in Paris von der Polizei verhaftet worden.

Der Zugriff erfolgte am vergangenen Donnerstag: Deutsche Zielfahnder des LKA 23 und französische Polizisten stellten den 27-Jährigen am frühen Morgen und nahmen ihn fest. Wo genau die Aktion stattfand, ist allerdings unklar.

Hamburg: Mann flieht über Dächer – Verhaftung in Paris

Dem Einsatz vorausgegangen waren umfangreiche Kripo-Ermittlungen. Die Spur führte zu einem in Paris lebenden Familienangehörigen des Verdächtigen, bei dem dieser seit der Tat im Oktober gelebt haben soll. Die Staatsanwaltschaft erwirkte auf Grundlage der Indizien einen internationalen Haftbefehl.

„Wann der Tatverdächtige nach Deutschland ausgeliefert wird, steht noch nicht fest“, so der Polizeisprecher. Die Ermittlungen in dem Fall würden weiter andauern. Insbesondere steht die Befragung des Mannes auf der Agenda.

Unklar ist noch, wieso er Ende Oktober seine Freundin (22) wohl mit einem Messer angriff und ihr lebensgefährliche Verletzungen zufügte. Nach der Tat flüchtete er über die Dächer ins Dunkle, entledigte sich dabei seiner Kleidung, die später von Ermittlern der Mordkommission sichergestellt wurde. Auch ein Helikopter suchte nach ihm. (dg)