Versuchtes Sexualdelikt: Mann hält Frau den Mund zu, um Schreie zu verhindern

Eine 22 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Dienstag von einem Mann, der sie offenbar „unsittlich“ berühren wollte, an der Bülaustraße im Bereich des dortigen Lohmühlenparks (St. Georg) angegriffen worden. Das teilte die Hamburger Polizei am Donnerstag mit und sucht nun Zeugen.

Den Angaben nach soll der Mann – etwa 1,85 Meter groß, normale Statur, 35 bis 45 Jahre alt, kurze dunkelblonde Haare mit Geheimratsecken, volle Lippen, markante Nase, gepflegtes Äußeres, weinrote Steppjacke – die Frau in einer ihr nicht geläufigen Sprache angeredet haben. Im Schatten des dunklen Parks soll er versucht haben, sie an einer intimen Stelle zu berühren. Ein Polizeisprecher: „Die Frau wehrte sich und stürzte dabei zu Boden.“

Versuchtes Sexualdelikt in Hamburg: Polizei sucht Zeugen

Der Mann soll ihr den Mund zugehalten haben, „um Schreie der Frau zu verhindern“, so der Sprecher weiter. Der Frau gelang es letztlich, sich zu befreien und zu flüchten. Sie informierte die Polizei. „Eine Sofortfahndung mit mehr als zehn Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.“

Das für Sexualdelikte zuständige LKA 42 übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Und die Beamten suchen dringend Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)