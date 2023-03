Mann will Tankstelle in Hamburg ausrauben – Angestellte reagieren cool

In Hammerbrook ist es am Dienstagabend zu einem versuchten Raub auf eine Tankstelle gekommen. Zunächst hatte der Täter im dortigen Gastro-Bereich gespeist, dann bedrohte er zwei Angestellte. Doch die behielten ihre Nerven.

Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 18.50 Uhr auf der Shell-Tankstelle im Heidenkampsweg. Hier habe ein Mann (26) den Verkaufsraum betreten und zunächst etwas gegessen und getrunken. Kurz darauf ging er zum Kassenbereich, bedrohte die Angestellten (22 und 38 Jahre) und forderte Geld. Doch die reagierten abgeklärt.

Polizei nimmt Tankstellenräuber fest – U-Haft

Während einer der Mitarbeiter den Täter in ein Gespräch verwickelte, griff der andere verdeckt zu einem Telefon und alarmierte die Polizei. Die rückte mit mehreren Streifenwagen an und war rasch am Einsatzort. Hier nahmen die Beamten den 26-Jährigen fest. Er kam in U-Haft.