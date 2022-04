Nach Feuer in Postbank: Wände verrust, Scheiben gesprungen

Verrußte Wände, gesprungene Scheiben, rot-weißes Flatterband der Hamburger Polizei: Auch Tage nach dem Feuer in der Postbank-Filiale an der Schloßstraße in Wandsbek riecht es noch stark verbrannt.

Gegen 5 Uhr am Montagmorgen werden Polizei und Feuerwehr informiert. Die Brandmelder sind losgegangen. In den Vorräumen, neben den Automaten für Kontoauszüge und Bargeld, lodern Flammen.

Hamburg: In dieser Postbank-Filiale hat es gebrannt

Die Feuerwehrleute gehen ins Gebäude, legen eine Löschleitung und bekämpfen das Feuer, bei dem ein hoher Sachschaden entsteht.

Ans Tagesgeschäft ist seitdem nicht zu denken. Das Absperrband der Polizei flattert vor dem Haus, die Räume sind gesperrt. Auf einem Zettel am Eingang der Bank steht: „Bitte beachten Sie, dass diese Filiale kurzzeitig geschlossen hat. Bald sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Wir bitten um ihr Verständnis.“ Ausweichfilialen gebe es an der Hellbrookstraße, an der Hamburger Meile oder an der Bramfelder Chaussee.

Die Innenräume der Bank wurden durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen.

Laut Polizei hat im Inneren der Bank ein Mülleimer gebrannt. Eine Sprengung der Automaten, wie einige Kunden spekulieren, habe es nicht gegeben. Die Ermittlungen dauerten trotzdem noch weiter an. Auch Brandstiftung werde geprüft.

Die Bank ist vorübergehend geschlossen.

Und wie geht es weiter? Wie die Postbank auf MOPO-Nachfrage mitteilt, soll die Filiale schon am Montag wieder öffnen – dann „allerdings bei weitem noch nicht in ihrem ursprünglichen Zustand“, so Hartmut Schlegel, Sprecher der Bank. Der Selbstbedienungsbereich bleibe weiter geschlossen, weil die Geräte nach dem „Brandanschlag“, wie Schlegel den Vorfall nennt, ausgetauscht werden müssten.

„Aber nach derzeitiger Planung wollen wir die Instandsetzung nutzen, um die Anzahl der Beratungsplätze zu erweitern. Wenn das gelingt, haben unsere Kundinnen und Kunden also nach dem Brand ein verbessertes Angebot.“ Wie hoch die Summe des entstandenen Schadens ist, könne die Bank noch nicht sagen.