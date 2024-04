Verpuffung in Hamburger Supermarkt – Arbeiter schwer verbrannt

Große Aufregung im Rewe-Markt! Bei Wartungsarbeiten in einer Filiale in Eidelstedt kommt es am Mittwochmittag plötzlich zu einer Verpuffung. Ein Monteur erleidet dabei schwere Verbrennungen – und landet in einer Spezialklinik.

Das Unglück ereignete sich gegen 11.15 Uhr im Rewe-Supermarkt an der Alten Elbgaustraße. Ersten Erkenntnissen zufolge trat ein Defekt an einer der Kühltruhen auf. Ein 26-jähriger Monteur einer Kältetechnikfirma war gerade dabei, ein Steuerungselement zu löten, als es zu einer Gasverpuffung an der Lötlampe kam.

Eidelstedt: Monteur mit schweren Verbrennungen in Spezialklinik eingeliefert

Der 26-Jährige erlitt dabei schwere Verbrennungen an den Händen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er ins Unfallkrankenhaus Boberg gebracht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei untersucht nun die Ursache des Unglücks.