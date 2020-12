Vermisster Hamburger: Polizei sucht jetzt nach diesem Audi

Wer hat Nils Hansen aus Hamburg gesehen? Seit dem 20. Oktober wird der 47-jährige vermisst. Auch eine Suche auf einem Campingplatz in Güster (Kreis Herzogtum-Lauenburg) blieb ohne Erfolg. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf sein Fahrzeug geben können.

Wie die Polizei mitteilte, könne ein Gewaltverbrechen mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen werden. Nach seinem Verschwinden war nach dem 20. Oktober keine Kontaktaufnahme mehr zu Hansen möglich. Auch in den sozialen Medien war er nicht mehr aktiv, was als „ausgesprochen untypisch” bewertet wird, so ein Polizeisprecher.

Nils Hansen (47) wird seit dem 20. Oktober vermisst. Polizei Foto:

Vermisster aus Hamburg: Polizei sucht nach Zeugen

Hansen fuhr zuletzt einen dunkelgrauen Audi Q5 S-Line mit auffällig schwarzen Felgen und Hamburger Kennzeichen. Am 26. Oktober wurde sein Fahrzeug ausgebrannt in Geesthacht gefunden.



Das könnte Sie auch interessieren: VW Golf kracht beidseitig gegen Planken – Vollsperrung

Wer dieses Auto in der Zeit vom 20. bis zum 26. Oktober gesehen hat und Hinweise zu möglichen Insassen oder dem Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451-131-0 oder per E-Mail an die K1.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de zu melden. (mp/lmr)