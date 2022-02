Vermisste Hamburgerin (70) unterkühlt angetroffen

Sie lebt in einer Pflegeeinrichtung in Neugraben-Fischbek – seit Samstagnachmittag war die 70-jährige Ilse K. spurlos verschwunden. Nun wurde die Rentnerin in Eißendorf wieder angetroffen – sie war unterkühlt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

„Die 70-Jährige ist aufgrund von Erkrankungen kognitiv eingeschränkt und dringend auf Medikamente angewiesen“, hieß es im Vermissenaufruf der Polizei Hamburg von Sonntag.

Vermisste Rentnerin unterkühlt angetroffen – Krankenhaus

Das Landeskriminalamt fahndete mit einem Lichtbild öffentlich nach der Vermissten – mit Erfolg. Am frühen Montagmorgen gegen 7.15 Uhr konnte die Rentnerin unterkühlt in der Bremer Straße (Eißendorf) angetroffen werden.

„Frau K. befindet sich jetzt in einem Krankenhaus“, teilten die Beamten mit. Hinweise auf Straftaten lagen nicht vor. Die Fahndungsmaßnahmen sind somit erledigt. (aba)