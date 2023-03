Vermisste 17-Jährige tot in Hamburg gefunden

Seit Donnerstag galt ein 17 Jahre altes Mädchen aus Stellingen als vermisst. Die Polizei suchte sie mit einem Spürhund und einem Hubschrauber. Am Samstag fanden Beamte ihren Leichnam.

Drei Tage lang suchte die Hamburger Polizei nach Lyna P. aus Stellingen. Die 17-Jährige kam am Donnerstagabend nicht in ihre Wohneinrichtung im Wördemannsweg zurück, wie eigentlich verabredet. Sie hätte sich außerdem in einem psychischen Ausnahmezustand „mit einer nicht unerheblichen Eigengefährdung“ befunden, hieß es.

Hamburg: 17-Jährige vermisst – Polizei findet Leichnam

Nun gibt es traurige Gewissheit: Die 17-Jährige ist tot. Bei einer Suchaktion am Samstag, bei der erneut ein Spürhund zum Einsatz kam, wurde der leblose Körper des Mädchens gefunden.

Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nicht. Zuvor waren laut Polizei im Niendorfer Gehege persönliche Gegenstände gefunden worden.

Am Freitag hatten die Beamt:innen bereits mit einem Spürhund und dem Polizeihubschrauber „Libelle“ nach der 17-Jährigen gesucht – ohne Erfolg.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die Betreuung der Angehörigen. Die Polizei ermittelt nun die Todesursache. (fbo)