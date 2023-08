Tierische Rettung: Passanten finden verletzten Heuler am Elbstrand

Tierischer Einsatz in Rissen. Dort haben Passanten am Elbstrand einen jungen und verletzten Seehund gefunden. Die Feuerwehr rückte an und nahm das Tier vorübergehend in seine Obhut.

Gegen 12.30 Uhr war der Notruf vom Rissener Ufer eingegangen. Passanten hatten neben dem Rettungsturm des DLRG einen kleinen Seehund gefunden Er hatte sich zuvor in der Elbe verirrt und im Gewässer verletzt.

Feuerwehr nimmt verletzten Seehund in ihre Obhut

Die Besatzung eines Löschfahrzeug rückte an und fing das Tier ein. Behutsam packten die Retter ihn in einen Transportkorb. Darin ging es zur Wache des DLRG.

Mitarbeiter der Seehundstation Friedrichskoog holten den Heuler ab, um ihn wieder aufzupäppeln. (ruega)