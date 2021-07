Verletzter bei Unfall in Hamburg: Taxi erfasst Senior – Polizei sucht Zeugen

Sasel –

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg ist am Freitagmittag ein Fußgänger von einem Taxi erfasst worden. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in eine Klinik. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am vergangenen Freitag gegen 12.20 Uhr auf der Straße Waldweg. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war dort ein Taxifahrer (54) in Richtung Stadtbahnstraße unterwegs.

Hamburger Taxi erfasst Fußgänger und verletzt ihn schwer

In Höhe der Haus Nummer acht erfasste das Taxi dann einen Senior (69), der gerade die Straße überquerte. Das Unfallopfer wurde von einem Notarzt versorgt und dann in eine Klinik transportiert.

Der Waldweg wurde für rund eine Stunde gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Ost unter Tel. 4286 53961 zu melden.