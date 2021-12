Haus in Hamburg explodiert – Bewohner schwer verletzt

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Donnerstagmorgen nach Ottensen ausgerückt. Dort in einem Wohnhaus gab es eine Explosion. Die Fassade stürzte ein, zwei Männer wurden zum Teil schwer verletzt.

Ein Knall erschütterte gegen 9.50 Uhr den Bereich Winterstraße Ecke Braunschweiger Straße. Mauerteile wurden auf die Straße geschleudert, beschädigten dabei mehrere Autos. Die ganze Fahrbahn war mit Trümmern übersät.

Laut Feuerwehrsprecher Martin Schneider gab es eine Explosion in einem dreigeschossigen Altbauhaus. Die Fassade stürzte daraufhin komplett ein. Wie in ein Puppenhaus kann man jetzt von der Straße aus in die Zimmer schauen. In einem steht Weihnachtsschmuck auf dem Tisch, herausgerissene Kabel baumeln in der Luft.

Bewohner erleidet schwere Verbrennungen

Ein Bewohner wurde aus dem Haus gerettet. Er erlitt schwere Verbrennungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ein zweiter Mann verletzte sich zudem leicht an der Hand. Zum Zeitpunkt der Explosion seien laut Feuerwehr vier Menschen in dem Haus gewesen, darunter keine Kinder.

Mehr als 80 Retter sind im Einsatz. Warum und wo genau es in dem mehrstöckigen Haus zu der Explosion gekommen ist, war zunächst unklar. „Das Haus hat einen Gasanschluss und den haben wir stillgelegt. Ob er ursächlich für die Explosion war, wird die Polizei klären müssen“, sagte der Sprecher weiter.

Die Nachbarhäuser waren zunächst sicherheitshalber evakuiert worden. Ein Statiker wollte noch am Donnerstag in den Wohnungen prüfen, ob die Häuser einsturzgefährdet sind.