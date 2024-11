Verletzte bei Brand in Hamburger Studentenwohnheim

In einem Studentenwohnheim brennt es. Alle Menschen können sich aus dem Gebäude retten. Dennoch gibt es Verletzte.

Bei einem Brand in einem Hamburger Studentenwohnheim an der Hagenbeckstraße (Stellingen) sind am Donnerstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Einer von ihnen wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Hamburg-Stellingen: Verletzte bei Brand in Studentenwohnheim

Ungefähr 40 Menschen wurden nach ersten Informationen am Donnerstagabend in einem Bus betreut, um während der Löscharbeiten nicht in der Kälte stehen zu müssen.

Drei Wohnungen sind nach Angaben der Feuerwehr unbewohnbar. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)