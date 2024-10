Schwerer Unfall mit Miles-Auto in Hamburg: Insassen flüchten – Frau am Kopf verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag in Tonndorf. Dort kam es zu einer Kollision zwischen einem Miles-Mietauto und einem weiteren Wagen. Eine Frau wurde verletzt, die Insassen des Car-Sharing-Wagens flüchteten.

Laut Polizei seien die Einsatzkräfte, darunter auch Rettungswagen, gegen 0.45 Uhr zur Tonndorfer Hauptstraße gerufen worden. Aus bislang ungeklärter Ursache waren dort ein Miles-VW Polo und ein Fiat 500 miteinander kollidiert. Der Aufprall war so enorm, dass an dem Car-Sharing-Fahrzeug Totalschaden entstand.

Verletzte Frau von Rettungsdienst versorgt – Polizei findet Miles-Mieterin

Die Insassen, zwei junge Männer, flüchteten zu Fuß in Richtung Rahlstedt. Eine Fahndung nach ihnen verlief ergebnislos. Die Fahrerin des Fiat wurde am Kopf verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei machte zwar die Mieterin des Miles-Fahrzeugs ausfindig, doch diese hatte das Fahrzeug an ihren Freund verliehen. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt.