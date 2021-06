Verkehrstote: So sicher ist Hamburg im bundesweiten Vergleich

Corona bringt ausnahmsweise auch mal gute Nachrichten: Laut nun veröffentlichter Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind im ersten Halbjahr dieses Jahres so wenige Menschen bei Verkehrsunfällen getötet oder verletzt worden wie seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 nicht mehr. Laut Statistik eine der sichersten Städte deutschlandweit: Hamburg.

Das Risiko, tödlich zu verunglücken, ist in Brandenburg am höchsten. Von einer Million Einwohnern starben dort im ersten Halbjahr durchschnittlich 27 Menschen auf den Straßen – deutschlandweit sind es im Schnitt 15 je eine Million Einwohner. Mit vier lag dieser Wert in Hamburg deutlich unter Bundesdurchschnitt.

Dank Corona: Weniger Verkehrstote – Hamburg mit am sichersten

Darüber hinaus seien laut Statistik im ersten Quartal dieses Jahres 3566 Menschen bei Unfällen im Hamburger Straßenverkehr verletzt worden – im gleichen Zeitraum 2019 waren es noch rund 20 Prozent mehr. Die Anzahl der Verkehrstoten reduzierte sich von 14 auf acht.

Deutschlandweit kamen 1281 Menschen bei Unfällen ums Leben. 2019 waren es im gleichen Zeitraum 1476. Insgesamt hat es im ersten Quartal 2020 148.051 Verkehrsverletzte gegeben (2019: 182.063) – ein Rekordtief. Auch – vielleicht sogar gerade deswegen –, weil aufgrund der Corona-Pandemie das Verkehrsaufkommen in ganz Deutschland deutlich geringer war als in den vergangenen Jahren. (dg)