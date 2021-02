Verhängnisvoller Fehler: Unfall fordert zwei schwer Verletzte

Niendorf -

Schlimmer Unfall in Niendorf: Am frühen Freitagmorgen wurden zwei Autofahrer bei einem Crash schwer verletzt. Ein unachtsames Wendemanöver und nur notdürftig freigekratzte Scheiben sollen dazu geführt haben.

Es ist 5.40 Uhr, als das Unheil seinen Lauf nimmt. Eine Autofahrerin steigt am Garstedter Weg in ihren VW-Polo, um zur Arbeit zu fahren. Dabei macht sie einen verhängnisvollen Fehler: Sie kratzt nur eine kleine Sichtlücke in die vereiste Frontscheibe.

Unfall in Hamburg – zwei Verletzte wegen gefrorener Scheibe

Kurz darauf gibt sie Gas und will wenden, dann der Crash: Die Polo-Fahrerin übersieht einen herannahenden Audi. Dessen Fahrer hat keine Chance auszuweichen und kracht in die Seite des VW.



Der Polo wird bei dem Crash so stark deformiert, dass die Retter der Feuerwehr die Frau mit der Rettungsschere befreien müssen. Sie und der Fahrer des Audis kommen in die Klinik. Lebensgefahr besteht bei beiden nicht. (dg)