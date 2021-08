Verfolgungsjagd: Unfallfahrer flüchtet in Fischbeker Heide – Kollision mit Polizeiauto

Neugraben-Fischbek –

Eine Verfolgungsjagd durch Neugraben endete in der Nacht zu Sonntag mit einem Crash und einem Verletzten. Die Polizei hatte einen Ford-Fahrer verfolgt, der nach einem Unfall stiften gegangen war.

Der Vorfall passierte nach MOPO-Informationen gegen 1 Uhr nachts. Der Fahrer eines Ford Mondeo hatte an der Stader Straße einen Unfall gebaut und danach Gas gegeben, um zu flüchten. Die Polizei nahm mit mehreren Streifenwagen und zwei zivilen Fahrzeugen die Verfolgung auf.

Nach Verfolgungsjagd in Hamburg: Crash zwischen Polizeiauto und Ford

In Höhe der Neugrabener Bahnhofstraße versuchten die Beamten den Flüchtigen zu stellen, doch der gab weiter Gas und fuhr in das Naturschutzgebiet Fischbeker Heide. Hier kam es dann zur Kollision zwischen einem Zivilwagen der Polizei und dem Fluchtfahrzeug. Dabei krachte der Ford gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde bei dem Crash verletzt. Er war offenbar betrunken. Nachdem er vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt worden war, wurde er in eine Klinik transportiert. Sein Auto wurde sichergestellt. Sowohl an dem Ford als auch am zivilen Polizeiauto entstand Blechschaden.