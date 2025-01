A7: Verfolgungsjagd über die Autobahn endet erst in Bahrenfeld

Filmreife Szenen in Bahrenfeld: Am Donnerstagvormittag endete eine Verfolgungsjagd der Polizei im Bereich Stresemannstraße Ecke Bahrenfelder Steindamm mit einem Unfall.

Nach bisherigen Informationen verfolgten die Beamten einen Audi auf der A7 in Richtung Süden, nachdem der Fahrer offenbar in einen Unfall verwickelt war.

Der Audi-Fahrer wird nach der Verfolgungsfahrt durch den Westen Hamburgs festgenommen. Stephan Dirks Der Audi-Fahrer wird nach der Verfolgungsfahrt durch den Westen Hamburgs festgenommen.

Nachdem der Fahrer nicht auf Anhaltezeichen reagiert hatte, nahmen mehrere Streifenwagen die Verfolgung auf. An der Ausfahrt Bahrenfeld verließ der Audifahrer die Autobahn in Richtung Osten, raste über die Von-Sauer- in Richtung Stresemannstraße und bog dann in den Bahrenfelder Steindamm ab, ehe er von dort die Daimlerstraße ansteuerte.

Dabei verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug: Er rammte eine Mittelinsel, kollidierte mit einem parkenden Wagen und wurde schließlich von einem dicht folgenden Streifenwagen gerammt. Die Polizei nahm den Fahrer vorläufig fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.