Dank aufmerksamer Zeugen nahm die Polizei am Dienstagnachmittag in Barmbek-Nord zwei Autoaufbrecher fest. Anwohner eines Hauses hatten die Täter in der Tiefgarage entdeckt. Als diese in einem Mercedes flüchteten, nahmen sie die Verfolgung auf.

Die Tat ereignete sich gegen 16 Uhr in einer Tiefgarage an der Straße Heidhörn. Dort waren Anwohner auf zwei Männer aufmerksam geworden, die Hals über Kopf in einem Mercedes flüchteten. Einer hatte ein Messer in der Hand, wie die Polizei mitteilte.

Hamburg-Barmbek: Polizei nimmt Autoknacker fest

Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf. Laufend gaben sie der Polizei ihren aktuellen Standort durch.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie ein Foto einen Autoknacker überführte

Mit Erfolg: Die Besatzung eines Streifenwagens konnte das Fluchtauto auf der Habichtstraße stoppen. Die Beamten nahmen die männlichen Insassen (26 und 37 Jahre alt) fest.

Im Auto fanden sie ein Tablet, dass kurz zuvor aus einem Opel, der in der Tiefgarage stand, entwendet worden war. Auch ein Messer wurde sichergestellt. Beide Männer kamen in U-Haft, der Fluchtwagen wurde sichergestellt.