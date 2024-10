Wilde Verfolgungsjagd in Hamburg: 19-Jähriger hinterlässt Spur der Verwüstung

Ein 19-Jähriger hat sich in Hamburg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei verursachte er mehrere Unfälle. Der Schade ist enorm.

Polizeiangaben zufolge wollte die Besatzung eines Streifenwagens am Montagabend im Bereich der Luruper Hauptstraße einen jungen Mann am Steuer eines Pkws überprüfen, der im Vorfeld an der Straße Rugenbarg mehrere Autos beschädigt haben soll. Doch anstatt auf die Anhaltesignale zu reagieren, gab der Fahrer Gas und raste davon, wie die Einsatzkräfte mitteilten.

Auf der Flucht vor Polizei: 19-Jähriger verursacht mehrere Unfälle in Hamburg

An der Kreuzung Luruper Hauptstraße/Elbgaustraße sei der 19-Jährige dann über eine rote Ampel gefahren und mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der Fahrer des anderen Autos sei dabei leicht verletzt worden.

Der 19-Jährige sei jedoch weiter geflüchtet und schließlich mit einem Lichtmast kollidiert. Nach Polizeiangaben entstand dabei erheblicher Sachschaden. Der 19-Jährige kam auf die Wache. Das „Abendblatt“ hatte zuerst berichtet. (dpa/rüga)