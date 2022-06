Verfolgung durch Hamburg: Motorradfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag an der Hammer Landstraße schwer verletzt worden. Er soll sich einer Kontrolle entzogen haben, wie die Hamburger Polizei am Dienstag mitteilte.

Beamte der Verkehrsdirektion Süd hätten beobachtet, wie der 20-Jährige eine rote Ampel missachtete, sagte ein Polizeisprecher. „Sie folgten dem Motorrad und gaben unmissverständliche Haltezeichen, die der Fahrer der 125er Suzuki jedoch ignorierte.“ Der Motorradfahrer soll stattdessen Gas gegeben haben.

Hamburg: Motorradfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei

Auf seiner Flucht war er den weiteren Polizei-Angaben nach viel zu schnell und lenkte auch in den Gegenverkehr. „Die Flucht entdete, als der Motorradfahrer auf einem vor ihm fahrenden Ford Focus auffuhr und dabei stürzte“, so der Polizeisprecher weiter.

Der 20-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. „Lebensgefahr besteht nicht“, sagte der Sprecher.

Beamte der Verkehrsdirektion Süd (VD4) übernahmen die weiteren Ermittlungen. Das Motorrad wurde sichergestellt. (dg)