Verfolgung durch Hamburg: Kein Führerschein, betrunken und Drogen dabei

Tonndorf/Jenfeld/Billstedt –

Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen Mercedes gestoppt, dessen Fahrer zuvor offenbar versucht haben soll, sich der Kontrolle zu entziehen – inklusive einer Verfolgungsjagd durch drei Stadtteile und einem Unfall.

Um kurz nach Mitternacht waren Zivilfahnder der Wache 35 erstmals auf die sportliche Limousine aufmerksam geworden: Mit überhöhter Geschwindkeit soll der Mercedes-Fahrer die Stein-Hardenberg-Straße entlanggefahren sein – „trotz winterlicher Wetterverhältnisse“, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit.

Hamburg: Kein Führerschein, betrunken und Drogen dabei

An der Kreuzung Jenfelder Allee/Kuehnstraße soll der Fahrer dann eine rote Ampel ignoriert haben. Die Beamten entschlossen sich, das Auto mit Hilfe eines Streifenwagens anzuhalten. „Als die Fahrzeuginsassen dies bemerkten, ergriffen sie die Flucht“, so die Sprecherin weiter. Auf einem Tankstellengelände am Schiffbeker Weg kam es zum Crash mit dem Peterwagen. „Die Männer im Mercedes setzten daraufhin ihre Flucht fort“ – bis zum Mattkamp.

An der dortigen Wohnunterkunft verließen die Männer das Fahrzeug und flüchteten, so die Polizei. Die Beamten hielten kurz darauf einen 40-Jährigen an, nach ersten Erkenntnissen der Fahrer. Er soll keinen Führerschein besitzen, betrunken gefahren sein, Drogen dabeigehabt und einen Polizisten angegriffen haben. Auch ein 37-Jähriger wurde festgenommen.

„Mangels Haftgründen wurden beide Männer vor Ort von der Polizei entlassen“, teilte die Sprecherin ferner mit. Der Mercedes sei wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse sichergestellt worden. „Die weiteren Ermittlungen werden bei der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) geführt und dauern an.“ (dg)