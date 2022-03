Verdächtiges Pulver entdeckt: Russisches Konsulat in Hamburg geräumt

Großeinsatz am russischen Generalkonsulat: In dem Haus am Feenteich (Uhlenhorst) ist am Dienstagmorgen ein Brief aufgetaucht, in dem sich verdächtiges weißes Pulver befand. Das bestätigte die Hamburger Polizei.

Gegen 9.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Erhalt des Briefes in Kenntnis gesetzt. Die Beamten ließen das Gebäude räumen, Mitarbeiter wurden ins Freie geführt. Währenddessen ging die Feuerwehr ins Konsulat.

Verdächtiges Pulver: Russisches Konsulat in Hamburg geräumt

Deren Umweltdienst untersuchte das weiße Pulver. Nach 45 Minuten die Entwarnung: der Stoff war weder giftig noch entzündlich. „Im Endeffekt kam dabei heraus, dass es sich offenbar um Backpulver handelte“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Alle Mitarbeiter durften wieder zurück ins Gebäude, Feuerwehr und Polizei rückten wieder ab.

Hintergründe und Absender sind noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (dg/dpa)