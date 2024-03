Verdächtiges im Rucksack: 17-Jähriger am Hamburger Flughafen gestoppt

Einsatz für die Bundespolizei am Hamburger Flughafen: Zunächst geriet ein 17-Jähriger ins Visier, weil er etwas Verdächtiges in seinem Rucksack dabei hatte. Später fiel ein 27-Jähriger auf, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Der 17-Jährige stellte sich um 12 Uhr zusammen mit seiner Mutter bei der Luftsicherheitskontrolle an, legte seinen Rucksack aufs Band. Bei der Kontrolle des Rucksacks fiel dem Personal dann ein Gegenstand auf – die Bundespolizei wurde informiert.

Messer im Rucksack vergessen?

Die Beamten schauten sich den Rucksack genauer an und fanden ein verbotenes Butterflymesser. „Es handelte sich um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz“, sagt Bundespolizei-Sprecher Marcus Henschel. Das Messer sei sichergestellt worden.

Gegenüber den Polizisten soll der Jugendliche angegeben haben, dass das Messer seinem Vater gehöre und beide es kürzlich beim Zelten genutzt hätten. Anschließend hätten sie vergessen, das Messer aus der Tasche zu nehmen.

Gegen den 17-Jährigen wurde eine Strafanzeige gefertigt. Im Anschluss konnte er mit seiner Mutter weiter Richtung Antalya (Türkei) reisen.

Gegen einen Fluggast lag ein Haftbefehl vor

Um 21 Uhr kam ein Mann (27) aus Bukarest in Hamburg an. Bei der Einreise wurden seine Daten überprüft. Henschel: „Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Juli 2023 von der Staatsanwaltschaft Verden per Haftbefehl gesucht wurde.“ Es ginge um Diebstahl in vier Fällen.

Da der Mann bislang nur einen Teil der verhängten Geldstrafe bezahlt hatte, drohte ihm nun Knast. Aber: „Er konnte die geforderten 1133 Euro zahlen“, so Henschel. Die Einreise wurde ihm daraufhin dann gestattet. (dg)