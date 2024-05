Verdächtiger Koffer im Hauptbahnhof – Zugverkehr zeitweise eingestellt

In der Nacht zu Donnerstag kam es am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) zu einem Einsatz der Bundespolizei. Am Gleis 7 wurde ein herrenloser Koffer entdeckt, was zur Sperrung von Zugverbindungen führte.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei wurde gegen 0.20 Uhr ein verdächtiger Koffer an Gleis sieben gemeldet. Die Überprüfung der Aufnahmen aus Überwachungskameras ergab, dass ein Reisender, der mit dem ICE aus Budapest ankam, den Koffer dort abgestellt hatte.

Zugverkehr mehr als eine Stunde unterbrochen

Der Bereich wurde abgesperrt und der Zugverkehr gestoppt. Ein Beamter mit einem Sprengstoff-Hund untersuchte den Gegenstand. Da der speziell geschulte Hund nicht angeschlagen hatte, wurde der Koffer geöffnet. Es befanden sich ausschließlich persönliche Kleidung und Reiseutensilien darin. Der Zugverkehr wurde erst um 2.10 Uhr wieder freigegeben.