Verdächtiger Gegenstand? Einsatz in Uni-Institut in Hamburg

Größerer Einsatz in Rotherbaum: Am Mittwochmorgen wurde in einem Gebäude an der Straße Beim Schlump, das von der Universität Hamburg genutzt wird, ein verdächtiger Gegenstand entdeckt.

Die Mitarbeiter des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik bemerkten einen Briefumschlag, der ihnen ungewöhnlich vorkam. Der genaue Grund dafür ist jedoch unklar. Sie informierten umgehend die Polizei und die Feuerwehr.

Uni Hamburg: Verdächtiger Briefumschlag entpuppt sich als harmlos

Als Reaktion darauf wurden mehrere Einsatzfahrzeuge vor dem Gebäude positioniert, einschließlich eines Notarztes und eines Bombenentschärfers. Der Bereich wurde abgesperrt.

Letztendlich konnte Entwarnung gegeben werden: „Der Gegenstand wurde überprüft, eine Gefahr ging von ihm nicht aus“, so ein Polizeisprecher. Nach MOPO-Informationen handelte es sich um einen herkömmlichen Brief. (dg)