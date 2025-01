Kein Führerschein, dafür jede Menge Drogen an Bord

Sein verdächtiges Verhalten endete für einen Autofahrer in der Nacht zu Samstag in U-Haft. Polizisten waren auf den Mann in Rahlstedt aufmerksam geworden und hatten ihn im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Im Wagen machten sie dann eine Entdeckung.

Polizisten wurden laut einem Sprecher gegen 1.10 Uhr an der Sierksdorfer Straße auf den Fahrer (31) eines Seat aufmerksam und beschlossen, das Auto zu stoppen und den Insassen zu überprüfen. Bei der Kontrolle nahmen sie dann einen starken Marihuana-Geruch aus dem Inneren des Fahrzeugs wahr. Daraufhin entschlossen sich die Beamten, das Fahrzeug und den 31-Jährigen intensiv zu durchsuchen.

Drogen und mutmaßliches Dealgeld gefunden

Dabei entdeckten sie rund 50 abgepackte Verkaufseinheiten Drogen. Darunter Kokain, Cannabis und synthetische Drogen. Dazu knapp 2000 Euro mutmaßliches Dealgeld. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer des Drogen-Taxis keinen Führerschein besitzt und selbst unter Drogen stand. Er kam in U-Haft.