Verdacht des Drogenhandels: Polizisten stürmen Kulturverein auf St. Pauli

Beamte des Drogendezernats (LKA 68) der Hamburger Polizei haben am Donnerstagabend einen Kulturverein an der Talstraße (St. Pauli) gestürmt: Mehrere Männer wurden kontrolliert, einer soll sich im Keller versteckt haben. Der Verdacht der Ermittler: In dem Laden soll mit diversen Drogen gehandelt werden.

Gegen 18 Uhr stürmten die maskierten Beamten den Verein, zogen ihre Waffen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Unterstützung bekamen sie von Kräften der Bereitschaftspolizei und von Zivilfahndern der Davidwache.

Drogenhandel-Verdacht: Polizisten durchsuchen Kulturverein auf St. Pauli

Elf Männer waren in dem Laden und wurden kontrolliert, zwei 36-Jährige vorläufig festgenommen. „Es besteht der Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln“, so ein Polizeisprecher. Ein Mann sei im Keller gefunden worden, er habe sich offenbar versteckt. „Bei ihm bestand der Verdacht des illegalen Aufenthalts.“ Außerdem habe er einen E-Scooter dabei gehabt, der als gestohlen gemeldet worden war.

In dem Kulturverein stellten die Beamten geringe Mengen Drogen, vor allem Marihuana, und 2600 Euro in bar sicher. Mitarbeiter des Bezirksamts Mitte ließen drei als illegal eingestuften Glücksspielautomaten versiegeln. Auch der Laden musste schließen.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Gegen einen der 36-Jährigen wurde ein bereits bestehender Haftbefehl vollstreckt, er kam in U-Haft. (dg)