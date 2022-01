Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs haben Beamte des Hamburger Zolls und der Polizei am Donnerstag einen hohen Geldbetrag gefunden. Bei der anfänglichen Frage, ob die zwei Männer mitgeführte Waren oder Geld hätten, sollen diese nur mit „ein wenig“ geantwortet haben.

Die Zöllner wurden misstrauisch und wollten das Fahrzeug näher durchsuchen. Sprecher Oliver Bachmann: „Bevor mit der Kontrolle begonnen werden konnte, räumte der Fahrzeugführer doch noch ein, 20.000 Euro mitzuführen.“

Hamburg: Polizei und Zoll finden in Auto „ein wenig“ Bargeld

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in einer Ledertasche im Kofferraum diverse mit Geld gefüllte Umschläge. Gesamtbetrag: 37.350 Euro. „Der Fahrzeugführer gab an, dass es sich um Firmengelder handeln würde, die er zur Bank bringen wollte“, so Bachmann. Wegen unschlüssiger Angaben leiteten die Polizisten ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche ein. „Die entsprechenden Ermittlungen dauern noch an.“ Das Geld wurde sichergestellt.

Die Kontrolleinheiten des Zolls überwachen an Grenzen und im Landesinneren die Einhaltung der Anmeldepflicht. So müssen mitgeführte Barmittel und gleichgestellte Zahlungsmittel im Gesamtwert von 10.000 Euro oder mehr auf Befragen mündlich angezeigt werden. „Bei Reisen aus einem oder in ein Drittland müssen Reisende die Barmittel sogar von sich aus anmelden“, so Bachmann. Zu Barmitteln zählen Bargeld, Schecks, Aktien und Sparbücher. (dg)