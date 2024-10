Verdacht auf Virus: Bahnsteig am Hamburger Hauptbahnhof gesperrt

Am Hamburger Hauptbahnhof ist der Bahnsteig vier derzeit großflächig abgesperrt. Nach MOPO-Informationen steht eine Person, die offenbar in Begleitung eines weiteren Menschen ist und mit einem ICE angereist war, im Verdacht, mit dem Marburg-Virus infiziert zu sein.

Die Lage ist derzeit unklar. Ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg kann derzeit keine weiteren Informationen geben. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Bundespolizei sind vor Ort. Wie die MOPO erfuhr, war der Mann (27) am Mittwochmorgen aus Ruanda kommend in Frankfurt gelandet und hatte sich dann mit dem Zug auf den Weg in Richtung Hamburg gemacht.

Großeinsatz am Hauptbahnhof: Zugreisender womöglich mit Marburg-Virus infiziert

Kurz vor der Ankunft im Hauptbahnhof habe er dann einen Bekannten angerufen und mitgeteilt, dass er in dem Staat in Ostafrika Kontakt mit einer Person gehabt habe, die mit dem Virus infiziert sei. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Während die Retter am Bahnsteig 7-8 die Lage sondierten, sperrten Bundespolizisten den Bereich ab. Rund 20 Retter der Feuerwehr sind im Einsatz, auch ein spezieller Rettungswagen für Infektionstransporte ist angerückt.

Bundespolizei ergreift notwendige Maßnahmen

Laut Feuerwehr wurde der Mann und seine Freundin in eine Klinik transportiert. Dort wird geprüft ob sich der 27-Jährige infiziert hat. Die Umstände wie, wann und bei wem der Mann sich in Hamburg gemeldet hat, sind nebulös. Die MOPO erfuhr, dass die Bundespolizei sofort Maßnahmen ergriffen hat. So wurde der Flughafen in Frankfurt über den Vorfall in Hamburg informiert. Der ICE, mit dem der Mann nach Hamburg gereist sein soll, wurde in Harburg gestoppt.

So gefährlich ist das Marburg-Virus

Das Marburg-Virus ist ein hochgefährlicher Erreger, der schweres Fieber und innere Blutungen verursacht. Es wird durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen und kann ohne schnelle medizinische Hilfe tödlich verlaufen. Erkrankungen von Menschen wurden erstmals 1967 im hessischen Marburg festgestellt, der Erreger selbst wurde noch im selben Jahr in Hamburg als ein neues Virus identifiziert. Etwa ein Viertel der Infizierten sterben. Das Virus kommt vor allem in Ostafrika vor, nach Hessen kam es in den 60er Jahren über Affen, an denen Tierversuche durchgeführt wurden.