Verbotenes Wendemanöver: Zwei Verletzte in Linienbus

Ein mutmaßlich illegales Wendemanöver führte am Sonntagnachmittag in St. Georg zur Notbremsung eines Linienbusses. Dadurch wurden Fahrgäste in dem Bus aus den Sitzen gerissen und verletzt. Eine Person schwer. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf dem Steintordamm. Hier war ein 43-Jähriger Autofahrer mit seinem Chrysler in Richtung Mönckebergstraße unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, habe der Fahrer die links neben ihm befindliche Busspur angesteuert, um verbotenerweise zu wenden. Einen von hinten herannahenden Bus habe er dabei offenbar nicht wahrgenommen.

Hamburg: Beinahe-Crash nach Wendemanöver

Der Busfahrer (43) versuchte einen Unfall zu vermeiden, indem er eine Notbremsung auslöste. Durch das abrupte Abbremsen wurden zwei Fahrgäste aus den Sitzen gerissen und durch den Bus geschleudert.

Eine Frau (27) und ein Mann (31) wurden dabei verletzt. Der 31-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Gegen den 43-Jährigen Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.