In Gegenverkehr geraten: Fünf Verletzte bei Unfall in Hamburg

Großeinsatz in Wandsbek: Nachdem ein Auto auf der Robert-Schuman-Brücke in den Gegenverkehr geraten war, kam es zu einem schweren Unfall mit fünf Verletzten. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 12.25 Uhr. Ersten Angaben zufolge sollen ein Polo GTI und ein Mercedes miteinander kollidiert sein. Eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge soll zuvor in den Gegenverkehr geraten sein. Ein parkendes Autos, in dem ein Mann saß, wurde durch die beim Unfall schleudernden Autos gerammt. Der Mann wurde verletzt.

Vier Verletzte in Klinik

Auch die Insassen der am Unfall beteiligten Autos wurden verletzt. Laut Feuerwehr versorgte der Rettungsdienst fünf Verletzte, vier davon kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. Die Robert-Schuman-Brücke war in Richtung Marienthal voll gesperrt.