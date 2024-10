Hamburger Gymnasium verwüstet – Bibliothek abgefackelt

Großeinsatz am Sonntagabend in Eidelstedt: Kriminelle brechen in eine Schule ein und hinterlassen eine Spur der Verwüstung – dabei zünden sie auch Bücher in der Bibliothek an.

Die Feuerwehr rückte um 21.38 Uhr an, da eine starke Rauchentwicklung am Gymnasium Dörpsweg gemeldet wurde. Als die Einsatzkräfte in das Schulgebäude vordrangen, entdeckten sie ein Feuer in der rund zehn Quadratmeter großen Bibliothek im 2. Stock, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO.

Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden. Verletzte gab es nicht. Um 22.39 Uhr war der Brand gelöscht.

Die Einbrecher haben mehrere Fensterscheiben eingeschlagen, um sich Zugang zu dem Schulgebäude zu verschaffen. Diverse Klassenräume sollen verwüstet worden sein. Auch Wände wurden mit Farbe beschmiert. Die Höhe des Schadens ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an. (zc)