Unverbesserlich: Suff-Einbrecher festgenommen – er ist erst seit kurzem aus dem Knast

Lokstedt -

Einfach unverbesserlich: Die Polizei hat am Freitag einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, nachdem er betrunken den Zaun bei „Bauhaus“ an der Alten Kollaustraße in Hamburg hochgeklettert war – offenbar wollte er in den Laden einbrechen. Dabei wurde er erst im März aus dem Gefängnis entlassen.

Bei der Polizei ist der Mann bekannt wie ein bunter Hund. Etliche Diebstähle gehen auf sein Konto, zuletzt saß er wegen eines weiteren Verdachts dafür auch in U-Haft. Seit er im März wieder ein freier Mann ist, soll er aber wieder alten Verhaltensmustern verfallen sein: Wie die MOPO erfuhr, laufen Ermittlungen gegen ihn – ihm wird mehrfacher Ladendiebstahl vorgeworfen.

Bauhaus in Hamburg-Lokstedt: Polizei nimmt Suff-Einbrecher fest

In den besagten „Bauhaus“-Markt schaffte er es aber offenbar nicht, die Polizei fand keine Spuren dahingehend und auch kein Diebesgut bei ihm. Trotzdem beachtlich: Mit 2,3 Promille kletterte er den Zahn vor der Warenannahme herauf, um dann vor den Beamten zu flüchten. Es nützte nichts: Die Handschellen klickten. Nun sitzt er wieder in U-Haft.