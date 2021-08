Unglück in Hamburg: Zimmerbrand: Bewohnerin verletzt – Katze wiederbelebt

Rahlstedt –

Arbeitsreicher Tag für die Feuerwehr: Am Dienstagmorgen mussten die Retter nach Rahlstedt ausrücken. Dort war es zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Dabei wurde die Mieterin verletzt. Eine Katze wurde von der Feuerwehr mit Sauerstoff versorgt.

Gegen 10.55 Uhr schrillten plötzlich die Rauchmelder in einer Wohnung an der Treptower Straße – giftiger Qualm breitete sich aus. Nachbarn wählten den Notruf 112. Am Einsatzort angekommen, retteten Feuerwehrleute die Bewohnerin. Sie kam mit einer Rauchvergiftung in die Klinik.

Frau bei Zimmerbrand in Hamburg verletzt

Auch eine Katze musste gerettet werden. Das Tier hatte giftigen Qualm eingeatmet und wurde von den Rettern mit Sauerstoff versorgt. In dem brennenden Zimmer wurde außerdem eine Sauerstoffflasche sichergestellt. Diese hatte sich schon bedrohlich erhitzt und drohte zu bersten. Nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Bereits in der Nacht war eine Person bei einem Brand in Lohbrügge verletzt worden. Zwei Bewohner wurden verletzt. Einer kam in die Klinik.