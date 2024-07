Hamburg: Gerüst stürzt ein – zwei Arbeiter schwer verletzt

Bei einem Betriebsunfall in Barmbek-Nord sind am Dienstagmorgen zwei Arbeiter schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Die Männer standen auf einem Gerüst, als dieses in sich zusammenbrach.

Wie die Feuerwehr gegenüber der MOPO bestätigte, sind die Rettungskräfte gegen 7 Uhr zur Werkshalle der Hochbahn an der Hellbrookstraße gerufen worden. Von hier wurde gemeldet, dass ein Rollgerüst eingestürzt war und dabei zwei Arbeiter schwer verletzt wurden.

Polizei ermittelt die Unglücksursache

Neben Löschfahrzeugen rückten auch der Notarzt sowie zwei Rettungswagen und die Höhenretter an. Die Retter versorgten die Schwerverletzten, einer von ihnen hatte ein Polytrauma. Beide kamen in die Klinik. Die Polizei hat den Unglücksort abgesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unglücksursache laufen. Nach Mopo-Infomationen handelte es bei den Verletzten um externe Mitarbeiter die in der Halle Reparaturen durchgeführt hatten.