Tödliches Unglück in Wandsbek: U-Bahn überrollt Frau

Großeinsatz am U-Bahnhof Wandsbek Markt: Am Dienstagmittag ist dort eine Frau von einem Zug überrollt und tödlich verletzt worden. Der Bahnverkehr wurde eingestellt.

Die Rettungskräfte wurden gegen 12.35 Uhr zum U-Bahnhof an der Wandsbeker Marktstraße gerufen, weil es dort zu einem Personenunfall gekommen war, so eine Feuerwehrsprecherin. Eine Frau war in das Gleisbett gestürzt und von einem einfahrenden Zug überrollt worden. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Zugverkehr gesperrt – Ersatzverkehr eingerichtet

Die Hochbahn ließ den Zugverkehr umgehend sperren, der Bahnhof wurde von der Polizei geräumt. Nach knapp zwei Stunden konnte der Verkehr der Linie U1 wieder aufgenommen werden, die Hochbahn weist darauf hin, dass es noch zu Verspätungen kommen kann.

Die Ursache für das tödliche Unglück muss nun die Polizei ermitteln.