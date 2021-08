Unglück an Hamburger Schule: Kind (9) stürzt aus Klassenzimmer-Fenster

Iserbrook –

Schweres Unglück an der Grundschule Schenefelder Landstraße im Hamburger Stadtteil Iserbrook: Ein neun Jahre alter Schüler ist am Freitagmorgen aus dem Fenster seines Klassenzimmers im ersten Stock gestürzt. Er fiel vier Meter in die Tiefe.

Laut Polizei war das Fenster zum Lüften geöffnet, aber davor ein Vorhang gezogen. Der Junge wollte wohl eine Fensterklappe öffnen, stieg dafür auf die Fensterbank, verlor dabei offenbar die Balance – und stürzte. Zuerst hatte „NDR 90.3“ über den Schulunfall berichtet.

Hamburger Schule: Kind (9) stürzt aus Klassenzimmer-Fenster

Mit schweren Verletzungen kam der Schüler in ein Krankenhaus. Klassenkameraden sowie Lehrer wurden von Seelsorgern betreut.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Fall in Hamburger Kita

Das Fenster war offenbar auf Anweisung der Hamburger Schulbehörde wegen der Corona-Pandemie geöffnet – damit die Luft im Klassenzimmer besser zirkulieren kann. (dg)

Anmerkung 11.8.2020: Bei der betroffenen Schule handelt es sich nicht um die „Schule Iserbrook“ in der Musäusstraße. In der ersten Fassung des Artikels war das nicht eindeutig formuliert. Wir bedauern das und bitten den Fehler zu entschuldigen (die Red.).