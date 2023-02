Unglück an Hamburger S-Bahnhof – Frau rutscht zwischen Zug und Bahnsteig

Am Bahnhof Sülldorf ist es am Samstagmorgen zu einen verhängnisvollen Unfall gekommen. Eine gehbehinderte Frau war bei Aussteigen in die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig gerutscht. Die Feuerwehr befreite das Unglücksopfer.

Laut eines Sprechers der Bundespolizei geschah der Vorfall gegen 10.30 Uhr. Der Zug in Richtung Poppenbüttel war in den Bahnhof eingefahren. Eine gehbehinderte Frau wollte die S-Bahn, nachdem diese zum Stillstand gekommen war, verlassen.

Feuerwehr rettet Frau aus Gleisbett

Dabei geriet sie zwischen Zug und Bahnsteig und rutschte ins Gleisbett. Laut eines Feuerwehrsprecher ist dieser Spalt immer mal größer. Die Bundespolizei ließ den Strom abschalten und die Strecke sperren. Feuerwehrmänner retteten die zum Glück nur leicht verletzte Frau und transportierten sie in eine Klinik. Der S-Bahnverkehr war für rund 45 Minuten unterbrochen.