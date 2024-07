Schock am Hafen! Touri-Rentner versenken Wohnmobil in der Elbe

Am Fischmarkt (St. Pauli) ist es am Dienstagmorgen zu einem Unglück gekommen, in dessen Folge ein Großaufgebot an Rettungskräften anrücken musste. Ein Wohnmobil war von einem Parkplatz aus in die Elbe gerollt. Erst am Nachmittag konnte es mit einem Kran geborgen werden.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 11 Uhr zum Fischmarkt gerufen. Von dort wurde gemeldet, dass sich ein großes Wohnmobil selbstständig gemacht habe und in die Elbe gerollt sei. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich darin Personen aufhielten, rückten mehrere Löschfahrzeuge, Taucher und das Feuerwehrboot an.

Versehen beim Rückwärtsfahren – Wohnmobil fährt in Elbe

Am Einsatzort angekommen, konnten die Rettungskräfte erleichtert feststellen, dass sich in dem Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unglücks keine Menschen befanden. Das Schweizer Ehepaar (69 und 68 Jahre), das damit unterwegs war, konnte sich im letzten Moment retten. Das Unglück geschah ersten Angaben zufolge beim Rückwärtsfahren.

Die Bergung des Wagens gestaltete sich aufgrund der Lage schwierig. Dazu wurde laut Polizei ein privates Kranunternehmen angefordert. Die Feuerwehr, die die ganze Zeit zugegen war, half bei der Bergung. Gegen 16 Uhr war es dann geschafft. Der Kran hob das Wohnmobil, das keine großen Beschädigungen aufwies, auf festen Untergrund.