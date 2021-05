Unglaublich, aber wahr: Mann raubt Naschi-Tüte in Hamburg – und muss ins Gefängnis

Harburg -

Unglaublich, aber wahr: Ein 40 Jahre alter Mann sitzt seit Donnerstag in U-Haft, weil er eine Naschi-Tüte im Wert von weniger als zwei Euro nicht bezahlen wollte – und dem Kioskbesitzer laut Polizei ins Gesicht schlug.

Mit der Tüte soll er dann den Laden an der Bornemannstraße verlassen haben. Der Besitzer, ein 49-Jähriger, rannte ihm aber hinterher und hielt ihn fest.



Der mutmaßliche Täter soll daraufhin einen Regenschirm als Waffe eingesetzt haben, konnte sich schließlich losreißen und fliehen. Bei der Rangelei verlor er aber seine Geldbörse. Sie führte dann letztlich auf die Spur des 40-Jährigen.

Hamburg: Mann klaut Naschi-Tüte – und muss ins Gefängnis

In der verlorenen Geldbörse fanden Polizisten seine Krankenkassenkarte samt Foto. „Im Rahmen der Sofortfahndung wurde der flüchtige Tatverdächtige von Beamten des Polizeikommissariats 46 in der Bremer Straße/ Ecke Knoopstraße vorläufig festgenommen“, so ein Polizeisprecher am Freitag.



Neben dem zuckerhaltigen „Raubgut“ soll der Mann auch Drogen dabeigehabt haben. „Sie wurden sichergestellt.“



Laut Polizei war der 40-Jährige erst vor knapp einer Woche nach einem sogenannten Verschonungsbeschluss aus der Untersuchungshaft entlassen worden. „Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte nun die erneute Zuführung“, teilte der Sprecher mit. (dg)