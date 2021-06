Ungewöhnlicher Einsatz in Hamburg: Feuerwehr löscht Brand in Müllwagen

Rotherbaum –

Brenzliger Einsatz in Rotherbaum. Dorthin musste die Feuerwehr am Dienstagmittag ausrücken, weil es in der Trommel eines dort geparkten Müllautos brannte. Um eine Brandausdehnung zu verhindern, löschten die Retter den Innenraum des Fahrzeugs.

Nach MOPO-Informationen war die Stadtreinigung gegen 12.15 Uhr in der Grindelallee mit einem Müllwagen unterwegs, um Müllcontainer zu leeren. Plötzlich quoll Rauch aus dem Inneren.

Ungewöhnlicher Einsatz in Hamburg – Feuerwehr löscht Müll in Müllwagen

Zum Glück handelte es sich nur um einen kleinen Schwelbrand. Den konnte die Feuerwehr schnell ablöschen. Hätte sich das Feuer weiter ausgebreitet, wäre der Löscheinsatz unangenehm geworden: Dann nämlich hätte der bislang eingesammelte Hausmüll aus dem Fahrzeug herausgeholt werden müssen.